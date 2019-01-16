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На химзаводе в Ленобласти прогремел взрыв. Подробности

Фото: instagram.com/gkupsc
В близлежащих домах тряслись стены

На химическом заводе "Полипласт" в Кингесеппе Ленинградской области случилось ЧП. Там прогремел мощный взрыв. В СМИ появляются первые подробности.

О происшествии рассказывают очевидцы. Жители близлежащих домов сообщили, что в квартирах тряслись стены.

"Так рвануло, у нас в квартире стены на 5 см качнуло в сторону и на место вернулись. На моих глазах. Ужас! Думала, наверное, землетрясение началось", – передает телеграм-канал LIFE SHOT.

"Комсомольская правда" со ссылкой на источник пишет, что начался пожар в цехе сухого смешивания. Сотрудники, по предварительной информации, успели выбежать. После этого произошел взрыв.

По последним данным, взорвалась бочка с ГСМ. Пострадали два человека. Об этом со ссылкой экстренные службы пишет ТАСС.

 LIFE SHOT тем временем сообщает о трех пострадавших. Как рассказали в региональном МЧС, все они получили осколочные ранения. Площадь возгорания составила 59 кв. метров. К этой минуте пожар удалось локализовать.

Данные о пострадавших пока разнятся. Так, портал 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, отмечает, что их четверо. Это сообщение подтверждает и администрация Кингисеппского муниципального района. На месте работают экстренные службы. Вредных выбросов в атмосферу после случившегося нет, говорится на сайте.

Между тем сотрудница завода "Полипласт" опровергла информацию о пострадавших.

 "Пострадавших нет, людей не было, все ушли, там загорелось совершенно другое здание", – заявила она в беседе с РЕН ТВ.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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