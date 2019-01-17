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Муж королевы Великобритании попал в ДТП

Супруг Елизаветы II сам находился за рулем

Автомобиль 97-летнего принца Филиппа перевернулся вблизи поместья Сандрингем в Норфолке. Очевидцы аварии помогли герцогу Эдинбургскому вылезти из машины.

По информации BBC, супруг королевы, которому вызвали врача, не пострадал.

Как отмечает "Пятый канал", британцы шокированы тем фактом, что принц Филипп сам водит машину в столь почтенном возрасте, желают ему здоровья. 

Полина ИВАНОВА
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