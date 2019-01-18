В Норвегии задержали россиянина. LIVE

Гражданина РФ подозревают в терроризме

Норвежские власти заявили о том, что арестовали россиянина, который напал на женщину в супермаркете Осло. "Утро" собирает последнюю информацию о происходящем в Норвегии.

17:53. Пресс-атташе посольства РФ в Норвегии Тимур Чеканов рассказал агентству РИА Новости, что личность россиянина установили. Сейчас выясняются подробности ситуации.

17:27. Задержанный родом из Башкирии. Пострадавшая находится в местной больнице в критическом, но стабильном состоянии. Полиция полагает, что россиянина могли мотивировать на нападение исламисты.

17:19. Руководитель норвежской полицейской службы безопасности Мари Бенедикт Бьорнланд сообщила, что 20-летний россиянин приехал в Норвегию через Швецию 17 января. Полиция пока не спешит связывать задержанного с какой-либо террористической группировкой. По словам Бьорнланд, на допросе он заявил о том, что хотел совершить теракт. По информации телеканала NRK, россиянин хотел убить несколько человек.

17:10. Сотрудники правоохранительных органов не исключают того, что у него были террористические цели.

Задержанный ударил покупательницу ножом. Об этом сообщает агентство Reuters.