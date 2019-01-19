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Погибли люди: в Мексике взорвался трубопровод

Жертвами стали не менее 20 человек

ЧП произошло в штате Идальго. На трубопроводе Туспан – Тула прогремел взрыв, затем начался пожар. Погибли не менее 20 человек, пострадали 60. Трагедия случилась, когда местные жители собирали топливо на месте незаконной врезки. В тот момент там было около 350 человек. Об этом сообщает издание  Financiero со ссылкой на губернатора Омара Файяда.

Жителей эвакуировали из зоны ЧП. На место отправили четыре медицинских вертолета.

Пострадавшим, которых отвезли в два госпиталя в Мехико, власти окажут помощь, заявил президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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