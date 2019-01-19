Погибли люди: в Мексике взорвался трубопровод

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ЧП произошло в штате Идальго. На трубопроводе Туспан – Тула прогремел взрыв, затем начался пожар. Погибли не менее 20 человек, пострадали 60. Трагедия случилась, когда местные жители собирали топливо на месте незаконной врезки. В тот момент там было около 350 человек. Об этом сообщает издание Financiero со ссылкой на губернатора Омара Файяда.
Жителей эвакуировали из зоны ЧП. На место отправили четыре медицинских вертолета.
Пострадавшим, которых отвезли в два госпиталя в Мехико, власти окажут помощь, заявил президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Lamento mucho la grave situación que se padece en Tlahuelilpan por la explosión de un ducto. Estoy en Aguascalientes y, desde que el director de Pemex y el secretario de Defensa me informaron, di instrucciones para que se controle el fuego y se atienda a las víctimas.— Andrés Manuel (@lopezobrador_) 19 января 2019 г.
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