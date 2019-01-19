На месте работает комиссия

Отключение третьего энергоблока Ровенской АЭС от электросети произошло из-за неполадок – сработала технологическая защита. ЧП случилось ночью.

При этом первый энергоблок сейчас на плановом капремонте. На полную мощность работают второй и четвертый.

"18 января 2019 года в 23:54 энергоблок №3 Ровенской АЭС отключен от энергосети... произошла посадка стопорных клапанов, отключение турбогенератора ТГ-5 от сети и снижение мощности реакторной установки... до 37%", – говорится на сайте национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

