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На украинской АЭС отключился энергоблок

Фото: Павел Здоровило/Фотохроника ТАСС/
На месте работает комиссия

Отключение третьего энергоблока Ровенской АЭС от электросети произошло из-за неполадок – сработала технологическая защита. ЧП случилось ночью.

При этом первый энергоблок сейчас на плановом капремонте. На полную мощность работают второй и четвертый.

 "18 января 2019 года в 23:54 энергоблок №3 Ровенской АЭС отключен от энергосети... произошла посадка стопорных клапанов, отключение турбогенератора ТГ-5 от сети и снижение мощности реакторной установки... до 37%", – говорится на сайте национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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