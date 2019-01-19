Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На борту вылетевшего из Москвы самолета случилось ЧП

Воздушное судно экстренно посадили в Волгограде

Во время рейса в Дубай случилась неприятность.

Самолет, вылетевший из столицы, пришлось срочно сажать в Волгограде. Пяти пассажирам стало плохо. По предварительным данным, они отравились. В результате четверых экстренно увезли в больницу. Пятый отказался от помощи медиков. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Чем именно отравились пассажиры, пока неизвестно.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Северный поток" побил все газовые рекорды

В 2018-м Европа не знала недостатка в голубом топливе

Обиды забыты: Медведева и Загитова воссоединились

Фигуристки вместе снялись в рекламе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей