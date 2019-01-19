На борту вылетевшего из Москвы самолета случилось ЧП

Воздушное судно экстренно посадили в Волгограде

Во время рейса в Дубай случилась неприятность.

Самолет, вылетевший из столицы, пришлось срочно сажать в Волгограде. Пяти пассажирам стало плохо. По предварительным данным, они отравились. В результате четверых экстренно увезли в больницу. Пятый отказался от помощи медиков. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Чем именно отравились пассажиры, пока неизвестно.