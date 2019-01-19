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У караоке-бара в Москве произошло убийство

Мужчину зарезали в районе Перово

Конфликт привел к трагическим последствиям.

Накануне вечером у караоке-клуба нетрезвый мужчина проходил мимо пары и задел плечом девушку. Ее спутник возмутился, за что получил удар ножом в шею. Он скончался на месте.

Мужчину уже задержали, передает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУСК России по Москве Юлию Иванову. Против него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), говорится на официальном сайте.


Кристина ЧЕРНИКОВА
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