Мужчину зарезали в районе Перово

Конфликт привел к трагическим последствиям.

Накануне вечером у караоке-клуба нетрезвый мужчина проходил мимо пары и задел плечом девушку. Ее спутник возмутился, за что получил удар ножом в шею. Он скончался на месте.

Мужчину уже задержали, передает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУСК России по Москве Юлию Иванову. Против него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), говорится на официальном сайте.



