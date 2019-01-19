В доме в Архангельске взорвался газ

ЧП случилось в девятиэтажке

В результате хлопка газа в одной из квартир панельного дома там частично вылетели стекла. Пожара, к счастью, не было.

Пострадавших нет. ЧП произошло около трех часов дня в многоэтажке на улице 40 лет Победы, отмечается на сайте ГУ МЧС России по Архангельской области. На место прибыли экстренные службы. Также приехали газовики, они проверяют оборудование квартиры.