Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Балашихе прогремел взрыв в многоэтажке

Фото: instagram.com/gkupsc
Есть жертвы

На последнем этаже многоквартирного дома начался пожар. У здания рухнула часть крыши, передает телеграм-канал "МК: срочные новости" и публикует видео, снятое очевидцами.

Одна из квартир на 17-м этаже охвачена огнем, передает "Говорит Москва".

В доме мог взорваться газ. Сообщается о двух хлопках. Многоэтажку сдали около года назад, многие жильцы еще делают ремонт. Взорваться мог один из газовых баллонов. Дом не газифицирован.

На место прибыли экстренные службы. В том числе четыре пожарных расчета. По предварительным данным, пожар удалось локализовать, отмечает МК.

Информация о возгорании разнится. Так, LIFE SHOT пишет, что пламя охватило несколько квартир.

Источник в экстренных службах подтвердил ТАСС, что взрыв был.

 "На последнем этаже многоквартирного 17-этажного жилого дома по адресу: микрорайон Янтарный, Кольцевая улица, дом 2, произошел взрыв с последующим пожаром",

рассказал собеседник агентства.

Из дома эвакуировали 30 человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области сообщает телеграм-канал "360".

При этом информация спасателей отличается от данных источника ТАСС в экстренных службах.

 "Горит квартира на 14 этаже 15-этажного дома №20 на улице Кольцевая", – цитирует РИА Новости представителя МЧС. Сообщения о взрыве в ведомстве не подтвердили. Спасатели отмечают, что произошел сильный пожар, из-за которого лопнули стекла.

Причиной пожара могло стать короткое замыкание в электронагревателе, заявили РИА Новости в экстренных службах.

По предварительным данным, при пожаре погибли два человека, пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". Жертвами стали рабочие, которые делали ремонт в одной из квартир, отмечает МК. Вероятно, взорвались два газовых баллона, которые они использовали.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Дубль два: Украина лишилась Крыма

Популярный интернет-сервис "отобрал" полуостров у Незалежной

Доллар рухнет до минимума

Курс американской валюты упадет до ноябрьского уровня

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей