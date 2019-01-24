В Балашихе прогремел взрыв в многоэтажке

Есть жертвы

На последнем этаже многоквартирного дома начался пожар. У здания рухнула часть крыши, передает телеграм-канал "МК: срочные новости" и публикует видео, снятое очевидцами.

Одна из квартир на 17-м этаже охвачена огнем, передает "Говорит Москва".

В доме мог взорваться газ. Сообщается о двух хлопках. Многоэтажку сдали около года назад, многие жильцы еще делают ремонт. Взорваться мог один из газовых баллонов. Дом не газифицирован.

На место прибыли экстренные службы. В том числе четыре пожарных расчета. По предварительным данным, пожар удалось локализовать, отмечает МК.

Информация о возгорании разнится. Так, LIFE SHOT пишет, что пламя охватило несколько квартир.

Источник в экстренных службах подтвердил ТАСС, что взрыв был.

"На последнем этаже многоквартирного 17-этажного жилого дома по адресу: микрорайон Янтарный, Кольцевая улица, дом 2, произошел взрыв с последующим пожаром",

– рассказал собеседник агентства.



Из дома эвакуировали 30 человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области сообщает телеграм-канал "360".

При этом информация спасателей отличается от данных источника ТАСС в экстренных службах.

"Горит квартира на 14 этаже 15-этажного дома №20 на улице Кольцевая", – цитирует РИА Новости представителя МЧС. Сообщения о взрыве в ведомстве не подтвердили. Спасатели отмечают, что произошел сильный пожар, из-за которого лопнули стекла.

Причиной пожара могло стать короткое замыкание в электронагревателе, заявили РИА Новости в экстренных службах.

По предварительным данным, при пожаре погибли два человека, пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". Жертвами стали рабочие, которые делали ремонт в одной из квартир, отмечает МК. Вероятно, взорвались два газовых баллона, которые они использовали.