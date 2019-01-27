Во Внуково экстренно сел самолет

У пассажирского Boeing-737 отказала электросистема

ЧП произошло с воздушным судном, следовавшим из Москвы в Грозный.

По предварительным данным, у лайнера "ЮТэйр" отказала электросистема – неполадки проявились вскоре после вылета. Командир принял решение вернуться в аэропорт. "Боинг" благополучно приземлился в 03.11 по мск. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщает "Пятый канал".

В05.48 пассажиров отправили в Грозный резервным бортом.



