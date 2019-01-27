На Соловьева напали в центре Москвы

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Неизвестный набросился на российского писателя Антона Соловьева у отеля Radisson Royal на Кутузовском проспекте.
Злоумышленник ударил его по руке бутылкой. В итоге Соловьеву пришлось обратиться к врачу – у мужчины было рассечение. О случившемся сообщает РЕН ТВ.
Писатель не знаком с нападавшим. Мотивы агрессора пока неизвестны.
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