На Соловьева напали в центре Москвы

Мужчине понадобилась помощь медиков

Неизвестный набросился на российского писателя Антона Соловьева у отеля Radisson Royal на Кутузовском проспекте.

Злоумышленник ударил его по руке бутылкой. В итоге Соловьеву пришлось обратиться к врачу – у мужчины было рассечение. О случившемся сообщает РЕН ТВ.

Писатель не знаком с нападавшим. Мотивы агрессора пока неизвестны.