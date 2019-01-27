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В жилом доме в Москве взорвался газ

Фото: www.globallookpress.com
ЧП произошло на улице Хабаровской

На место выехали спасатели и медики.

По предварительным данным, на четвертом этаже жилого дома был хлопок газа. Официальных подтверждений пока нет – информацию проверяют оперативные службы, передает телеграм-канал MASH.

Сообщается, что как минимум один человек тяжело ранен. Сотрудники МЧС уже осмотрели квартиру и заявили, что признаки взрыва есть. Жильцов эвакуировали.

Между тем на сайте главка МЧС по Москве говорится только о пожаре в одной из квартир на четвертом этаже. Данные о пострадавшем спасатели пока не подтверждают.

"Принятыми мерами возгорание в 14.33 локализован. в 14.34 ликвидировано..Информация о пострадаших на момент ликвидации не поступала", – отмечается в сообщении.

Тем временем в экстренных службах столицы РИА Новости рассказали, что взорвался газовый баллон.

 "В квартире на 4-м этаже 9-этажного жилого дома №23 на Хабаровской улице произошел взрыв небольшого газового баллона", – заявил собеседник агентства.

Возгорание началось уже после взрыва.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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