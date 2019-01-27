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ЧП случилось с частным воздушным судном. Вертолет совершил жесткую посадку. По предварительным данным, пострадал один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
При этом на официальном сайте областного главка говорится о двух пострадавших.
"На месте установлено, что легкомоторный двухместный летательный аппарат марки "Автожир" совершил жесткую посадку в поле. На борту находились 2 человека. Погибших нет, пострадали 2 человека. На земле жертв и разрушений нет",
– уточняют спасатели.
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