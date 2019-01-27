Есть пострадавший

ЧП случилось с частным воздушным судном. Вертолет совершил жесткую посадку. По предварительным данным, пострадал один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

При этом на официальном сайте областного главка говорится о двух пострадавших.

"На месте установлено, что легкомоторный двухместный летательный аппарат марки "Автожир" совершил жесткую посадку в поле. На борту находились 2 человека. Погибших нет, пострадали 2 человека. На земле жертв и разрушений нет",

– уточняют спасатели.

