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В Нижегородской области разбился вертолет

Есть пострадавший

ЧП случилось с частным воздушным судном. Вертолет совершил жесткую посадку. По предварительным данным, пострадал один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

При этом на официальном сайте областного главка говорится о двух пострадавших.

"На месте установлено, что легкомоторный двухместный летательный аппарат марки "Автожир" совершил жесткую посадку в поле. На борту находились 2 человека. Погибших нет, пострадали 2 человека. На земле жертв и разрушений нет",

уточняют спасатели.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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