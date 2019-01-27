В жилой многоэтажке в Перми рухнули перекрытия

Людей эвакуировали

Перекрытия в доме обрушились между техническим этажом и крышей.

К счастью, никто не пострадал. Квартиры повреждены не были, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС. В доме проживает 230 человек, уточняет агентство.

"К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, сотрудники скорой помощи, администрации города, службы спасения, электрических сетей. Ведется эвакуация жителей дома",

– говорится на сайте главка МЧС по Пермскому краю.

Угрозы обрушения нет, сообщили в ведомстве после обследования 14-этажного здания. Однако из соображений безопасности власти города решили временно расселить людей в маневренный фонд.

Причина случившегося выясняется.