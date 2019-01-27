В жилой многоэтажке в Перми рухнули перекрытия

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Перекрытия в доме обрушились между техническим этажом и крышей.
К счастью, никто не пострадал. Квартиры повреждены не были, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС. В доме проживает 230 человек, уточняет агентство.
"К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, сотрудники скорой помощи, администрации города, службы спасения, электрических сетей. Ведется эвакуация жителей дома",
– говорится на сайте главка МЧС по Пермскому краю.
Угрозы обрушения нет, сообщили в ведомстве после обследования 14-этажного здания. Однако из соображений безопасности власти города решили временно расселить людей в маневренный фонд.
Причина случившегося выясняется.
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