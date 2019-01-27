Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В жилой многоэтажке в Перми рухнули перекрытия

Людей эвакуировали

Перекрытия в доме обрушились между техническим этажом и крышей.

К счастью, никто не пострадал. Квартиры повреждены не были, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС. В доме проживает 230 человек, уточняет агентство.

"К  месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, сотрудники скорой помощи, администрации города, службы спасения, электрических сетей. Ведется эвакуация жителей дома",

говорится на сайте главка МЧС по Пермскому краю.

Угрозы обрушения нет, сообщили в ведомстве после обследования 14-этажного здания. Однако из соображений безопасности власти города решили временно расселить людей в маневренный фонд.

Причина случившегося выясняется.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Был секретный звонок": планы США по госперевороту в Венесуэле случайно раскрыли

Вашингтон по телефону запустил революцию в стране

"Турецкий поток" оставит украинцев без газа

В Киеве увидели новую угрозу в строящейся нитке газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей