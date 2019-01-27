В Гааге прогремел мощный взрыв

Несколько домов обрушились

Под завалами могут быть люди.

Взрыв повредил фасады трех домов. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка газа. Жителей пострадавших домов эвакуировали, сообщает RTL. На месте работаю экстренные службы.

Точных данных о жертвах и раненых пока не поступало.

По последним данным, спасатели начали поиск людей. Одного человека достали из-под завалов.