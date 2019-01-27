Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Забрали Крым: из Третьяковской галереи вынесли картину Куинджи. LIVE

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Неприметный мужчина украл полотно "Айпетри. Крым" на глазах у посетителей

В воскресенье, 27 января, из Третьяковской галереи украли картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". О самом резонансном похищении в трансляции "Утра". 

21:40 Как сейчас выглядит зал Третьяковки, откуда нагло украли "Крым" Куинджи показал директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.

"Только что в Третьяковской галерее с выставки Архипа Куинджи одолжили на неопределенный срок картину! Одолжившего картину, убедительно прошу повестить ее на место!) Картина "Ай-Петри. Крым" датируется периодом 1898–1908 годов. Точная дата ее создания не установлена. Полотно размером 39х53 см выполнено маслом на бумаге и холсте", – написал он. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Андрей Кудин (@kudin417)

21:27 У похитителя "Крыма" были подельники. По предварительной версии, мужчина вытащил полотно из рамы, спрятал его и покинул Третьяковку, где его ждали сообщники на белом внедорожнике. Их ищут полицейские, пишет телеграмм-канал Mash. 

В ряде СМИ со ссылкой на источник появилась информация, что воров, как минимум, два.

20:00 Как стало известно, картина Куинджи застрахована на 12 миллионов рублей.

Искусствовед, коллекционер Сергей  Подстаницкий рассказал, на рынке искусства – картины Куинджи очень ценятся. По его словам, стоимость полотна может достигать миллиона долларов, передает "Говорит Москва". 

Сама похищенная картина хранилась в Петербурге, в Москву ее привезли ради выставки Куинджи. 

19:00 В галерее работает следственно-оперативная группа, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

 "Неизвестный украл из Третьяковской галереи картину А. И. Куинджи "Ай-Петри. Крым". В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины произошедшего", – заявил собеседник агентства..

18:00 Первыми о случившемся сообщили очевидцы. Они рассказали, что сначала им показалось, что картину уносит работник музея: неприметный молодой человек вытащил полотно Куинджи из рамы и растворился. Однако спустя время те самые работники музея и охранники спохватились и заметили пропажу. 

Оказалось, что украдена картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Неизвестный, прикинувшийся сотрудником музея, вытащил полотно из рамы и сбежал.

"Парень, одет был просто, рубашка ботанская и штанишки, как работник музея, с покерфейс выражением лица бодрым шагом подошел к картине и снял со стены. Мы и другие посетители, смотревшие как раз на картину даже понять ничего не смогли, криков нет, может работник меняет картину а вор спокойно заходит за колонну, вынимает картину из рамки и уходит",

передает телеграм-канал "Музейный сноб" слова очевидцев.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Был секретный звонок": планы США по госперевороту в Венесуэле случайно раскрыли

Вашингтон по телефону запустил революцию в стране

"Турецкий поток" оставит украинцев без газа

В Киеве увидели новую угрозу в строящейся нитке газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей