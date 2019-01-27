Неприметный мужчина украл полотно "Айпетри. Крым" на глазах у посетителей

В воскресенье, 27 января, из Третьяковской галереи украли картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". О самом резонансном похищении в трансляции "Утра".

21:40 Как сейчас выглядит зал Третьяковки, откуда нагло украли "Крым" Куинджи показал директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.

"Только что в Третьяковской галерее с выставки Архипа Куинджи одолжили на неопределенный срок картину! Одолжившего картину, убедительно прошу повестить ее на место!) Картина "Ай-Петри. Крым" датируется периодом 1898–1908 годов. Точная дата ее создания не установлена. Полотно размером 39х53 см выполнено маслом на бумаге и холсте", – написал он.

21:27 У похитителя "Крыма" были подельники. По предварительной версии, мужчина вытащил полотно из рамы, спрятал его и покинул Третьяковку, где его ждали сообщники на белом внедорожнике. Их ищут полицейские, пишет телеграмм-канал Mash.

В ряде СМИ со ссылкой на источник появилась информация, что воров, как минимум, два.

20:00 Как стало известно, картина Куинджи застрахована на 12 миллионов рублей.

Искусствовед, коллекционер Сергей Подстаницкий рассказал, на рынке искусства – картины Куинджи очень ценятся. По его словам, стоимость полотна может достигать миллиона долларов, передает "Говорит Москва".

Сама похищенная картина хранилась в Петербурге, в Москву ее привезли ради выставки Куинджи.

19:00 В галерее работает следственно-оперативная группа, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный украл из Третьяковской галереи картину А. И. Куинджи "Ай-Петри. Крым". В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины произошедшего", – заявил собеседник агентства..

18:00 Первыми о случившемся сообщили очевидцы. Они рассказали, что сначала им показалось, что картину уносит работник музея: неприметный молодой человек вытащил полотно Куинджи из рамы и растворился. Однако спустя время те самые работники музея и охранники спохватились и заметили пропажу.



Оказалось, что украдена картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Неизвестный, прикинувшийся сотрудником музея, вытащил полотно из рамы и сбежал.

"Парень, одет был просто, рубашка ботанская и штанишки, как работник музея, с покерфейс выражением лица бодрым шагом подошел к картине и снял со стены. Мы и другие посетители, смотревшие как раз на картину даже понять ничего не смогли, криков нет, может работник меняет картину а вор спокойно заходит за колонну, вынимает картину из рамки и уходит",

– передает телеграм-канал "Музейный сноб" слова очевидцев.