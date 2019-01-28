Раскрыты подробности нападений на бойцов Росгвардии в Чечне

Нибиру
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Перестрелка произошла 26 января на дороге близ поселка Серноводск. Автодорога вела в село Нагорное Грозненского района.
Преступники
обстреляли из автоматов обстреляли передвижной пост местных полицейских и
бойцов Росгвардии.
Стражи порядка открыли ответный огонь. Стало известно имя одного из нападавших – его удалось нейтрализовать. Это Мансур Бельтоев, 1995 года рождения, сообщает "ФедералПресс". Мужчина жил в Ингушетии и находился в федеральном розыске.
Отмечается, что в результате нападения были ранены двое правоохранителей.
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