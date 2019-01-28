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Раскрыты подробности нападений на бойцов Росгвардии в Чечне

Личность одного из нападавших установлена

Перестрелка произошла 26 января на дороге близ поселка Серноводск. Автодорога вела в село Нагорное Грозненского района.

Преступники обстреляли из автоматов обстреляли передвижной пост местных полицейских и бойцов Росгвардии.

Стражи порядка открыли ответный огонь. Стало известно имя одного из нападавших – его удалось нейтрализовать. Это Мансур Бельтоев, 1995 года рождения, сообщает "ФедералПресс". Мужчина жил в Ингушетии и находился в федеральном розыске.

Отмечается, что в результате нападения были ранены двое правоохранителей.

Людмила ФОКАНОВА
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