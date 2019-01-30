Главу латвийской столицы задержали по подозрению в коррупции

Оперативники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержали рижского градоначальника Нила Ушакова, он будет доставлен в следственный изолятор в ближайшее время.



Об этом сообщил бывший депутат рижской Думы Руслан Панкратов.

"KNAB задержал мэра города Риги и сейчас везет его в следственный изолятор. Обыски одновременно производятся в рабочем кабинете в Рижской Думе и по месту жительства в особняке в Межапарке",

– написал Панкратов в Facebook.

Сам Ушаков, однако, опроверг свое задержание. По его словам, он вообще не собирается уходить с поста мэра Риги.

"Ко мне не применен никакой статус. Я не собираюсь уходить с должности",

– цитирует Ушакова радиостанция "Говорит Москва".

В Латвии Нила Ушакова называют не иначе как "пророссийским" мэром из-за его демонстративно лояльного отношения к русскоязычному населению страны.