Найден след загадочно исчезнувшего самолета с футболистом

На побережье Франции обнаружили сиденья из пропавшего лайнера Piper PA-47 Malibu

Отделение расследования авиационных происшествий Великобритании сообщило о прогрессе в поисках воздушного судна, на котором летел аргентинский игрок Эмилиано Сала.

На французском побережье были найдены две подушки от сидений авиалайнера. Поисковики предполагают, что это части исчезнувшего самолета.

"Мы определили приоритетную зону поиска под водой площадью около четырех квадратных морских миль, чтобы постараться найти и определить возможные части самолета",

– приводит заявление британского ведомства Telegram-канал "Карточный Домик: Европа".