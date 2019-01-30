В Москве загорелся аквапарк

Посетителей заведения пришлось срочно выводить на улицу

В Москве эвакуировали людей из развлекательного комплекса "Мореон".



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Переполох вызвало появление дыма, который возник из-за пожара в сауне. Отмечается, что пожарные уже потушили огонь.

"Возгорание ликвидировано, было эвакуировано порядка 1,5 тыс. человек", – рассказали в экстренных службах города.