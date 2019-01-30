В Москве загорелся аквапарк

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В Москве эвакуировали людей из развлекательного комплекса "Мореон".
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Переполох вызвало появление дыма, который возник из-за пожара в сауне. Отмечается, что пожарные уже потушили огонь.
"Возгорание ликвидировано, было эвакуировано порядка 1,5 тыс. человек", – рассказали в экстренных службах города.
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