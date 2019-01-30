В Подмосковье пригородные поезда сбили трех человек

Железнодорожные ЧП произошли сразу в нескольких районах

Переход ж/д путей под музыку чуть ли не закончился трагедией. В Люберцах девушка пересекала опасное место, не снимая наушников и не услышала звуков приближающегося поезда, сообщили очевидцы, которые вызвали скорую. К счастью, пострадавшая осталась жива.

"Десять минут после удара она была без сознания, но жива. Сначала лежала на животе, потом сама перевернулась на спину. Двигала руками и ногами",

– цитирует свидетеля "Подмосковье сегодня".

Еще два железнодорожных ЧП произошли на станции "Катуар" в Дмитровском округе, передает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. С разницей в три часа там погибли двое невнимательных мужчин. Оба, попав под электропоезд, получил несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте.

Данными происшествиями занимается следствие.

