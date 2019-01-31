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В летевший из Рима российский самолет ударила молния

Фото: pixabay.com
Лайнер следовал в Москву

ЧП случилось сегодня ночью. В лайнер Airbus A-320 практически сразу после вылета из Рима попала молния.

Несмотря на происшествие, экстренной посадки не было. Критических сбоев в работе бортовых систем не наблюдалось. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в службах "Шереметьево".

Воздушное судно благополучно приземлилось в Москве, никто не пострадал. Однако самолет пока отстранили от рейсов – его внимательно осмотрят специалисты. На обшивке остались подпалины после удара молнии, сообщили техники.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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