В летевший из Рима российский самолет ударила молния

Лайнер следовал в Москву

ЧП случилось сегодня ночью. В лайнер Airbus A-320 практически сразу после вылета из Рима попала молния.

Несмотря на происшествие, экстренной посадки не было. Критических сбоев в работе бортовых систем не наблюдалось. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в службах "Шереметьево".

Воздушное судно благополучно приземлилось в Москве, никто не пострадал. Однако самолет пока отстранили от рейсов – его внимательно осмотрят специалисты. На обшивке остались подпалины после удара молнии, сообщили техники.