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В Кизляре загорелся торговый центр

Пожар начался в здании "Планеты люкс"

О случившемся рассказывают очевидцы. Видео ЧП попало в Сеть. На кадрах, опубликованных в телеграм-канале "360", видно, что огонь охватил трехэтажный торговый центр в дагестанском Кизляре. От жара лопаются стекла.

На место приехали пожарные. О пострадавших пока не сообщается.

"Примерно в 7.30 утра произошло возгорание в торговом центре "Планета люкс", который находится в центре города в районе автостанции", – рассказали РИА Новости в городской администрации. 

По последним данным, сгорели два торговых центра. Кроме того, повреждены соседние магазины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии.

 "Сгорел трехэтажный торговый центр "Планета люкс" и еще трехэтажный торговый центр "Союз", - заявил собеседник агентства.

Площадь возгорания составила 8 тысяч кв. метров. К 9.16 пожар удалось локализовать. 

Кристина ЧЕРНИКОВА
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