В Кизляре загорелся торговый центр

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О случившемся рассказывают очевидцы. Видео ЧП попало в Сеть. На кадрах, опубликованных в телеграм-канале "360", видно, что огонь охватил трехэтажный торговый центр в дагестанском Кизляре. От жара лопаются стекла.
На место приехали пожарные. О пострадавших пока не сообщается.
"Примерно в 7.30 утра произошло возгорание в торговом центре "Планета люкс", который находится в центре города в районе автостанции", – рассказали РИА Новости в городской администрации.
По последним данным, сгорели два торговых центра. Кроме того, повреждены соседние магазины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии.
"Сгорел трехэтажный торговый центр "Планета люкс" и еще трехэтажный торговый центр "Союз", - заявил собеседник агентства.
Площадь возгорания составила 8 тысяч кв. метров. К 9.16 пожар удалось локализовать.
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