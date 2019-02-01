В Кизляре загорелся торговый центр

Пожар начался в здании "Планеты люкс"

О случившемся рассказывают очевидцы. Видео ЧП попало в Сеть. На кадрах, опубликованных в телеграм-канале "360", видно, что огонь охватил трехэтажный торговый центр в дагестанском Кизляре. От жара лопаются стекла.

На место приехали пожарные. О пострадавших пока не сообщается.

"Примерно в 7.30 утра произошло возгорание в торговом центре "Планета люкс", который находится в центре города в районе автостанции", – рассказали РИА Новости в городской администрации.



По последним данным, сгорели два торговых центра. Кроме того, повреждены соседние магазины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии.

"Сгорел трехэтажный торговый центр "Планета люкс" и еще трехэтажный торговый центр "Союз", - заявил собеседник агентства.

Площадь возгорания составила 8 тысяч кв. метров. К 9.16 пожар удалось локализовать.