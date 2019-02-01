У института в Москве рухнул навес

ЧП случилось около здания "Гидропроекта"

Козырек над лестницей упал сегодня ночью.

К счастью, никто не пострадал, сообщает "Москва 24". Жертв удалось избежать благодаря бдительным коммунальщикам. Накануне они чистили крышу от снега и увидели, как шатается конструкция. Опасную зону огородили. Об этом рассказал представитель собственника здания Сергей Катков.

Козырек мог расшататься еще сильнее из-за того, что там ходили люди, заявил он.

"Они залезли и начали ее осматривать. Видимо, еще сыграл вес тех, кто по ней ходил. Все – конструкция не выдержала", – говорится в сообщении.

LIFE SHOT опубликовал видео с места происшествия.