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ДТП случилось утром 1 февраля. Автобус со школьниками перевернулся на дороге в Учалинском районе, во время, когда учащихся развозили по домам из школы.
В результате пострадали двое детей и ехавшая с ними женщина. Всего в автобусе было девять детей.
Причины случившегося пока неизвестны, сообщает "Башкортостан 24".
Тем временем LIFE SHOT со ссылкой на МЧС передает, что пострадали трое детей и один взрослый. Водитель, по предварительным данным, не справился с управлением. Школьникам после того, как автобус вылетел в кювет, пришлось самим выбивать стекла, чтобы выбраться.
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