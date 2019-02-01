Чтобы выбраться из железной клетки, маленьким пассажирам пришлось выбивать стекла из окон

ДТП случилось утром 1 февраля. Автобус со школьниками перевернулся на дороге в Учалинском районе, во время, когда учащихся развозили по домам из школы.

В результате пострадали двое детей и ехавшая с ними женщина. Всего в автобусе было девять детей.

Причины случившегося пока неизвестны, сообщает "Башкортостан 24".

Тем временем LIFE SHOT со ссылкой на МЧС передает, что пострадали трое детей и один взрослый. Водитель, по предварительным данным, не справился с управлением. Школьникам после того, как автобус вылетел в кювет, пришлось самим выбивать стекла, чтобы выбраться.