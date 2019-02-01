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В Челябинске поймали сумасшедшего врача-расчленителя

Кадр из фильма "Сумерки"
Местных жителей лечил настоящий психопат с жутким прошлым

Жуткая история приключилась в Челябинске, где местный сотрудник клиники Борис Кондрашин оказался в буквальном смысле вампиром.

В 1998 г., будучи 16-летним подростком, он расчленил своего одноклассника и выпил его кровь, пишет Znak.com. После зверского убийства много лет челябинец провел в психушке. Свои действия он объяснил тем, что по призванию был вампиром и принес жертву дьяволу.

Уже после совершения преступления подросток называл себя "барон фон Гинцель". По словам одной из очевидцев, при обыске в квартире убийцы были найдены валюта, золото и кисти рук. Также соседи вспомнили, что жертву расчленителя хоронили без головы, потому что так и не смогли ее найти.

Судя по всему, из-за всей той истории отец Кондрашина, который тоже был психиатром, через год свел счеты с жизнью.

А пять лет назад убийцу-"вампира" выпустили – врачи признали, что опасности для себя и общества он не представляет. После выписки Кондрашин нигде не работал, жил на пенсию по инвалидности и периодически общался с матерью. Некоторое время назад он устроился на работу терапевтом в больницу, для чего подделал диплом. Вычислить псевдомедика-маньяка удалось совершенно случайно. Кондрашин часто объявлялся на профессиональных интернет-форумах, там-то его и встретил тот самый психиатр, который поставил ему диагноз, отправив в психушку, пишет URA.RU. Он забил тревогу, сообщив о "коллеге" в полицию, и вскоре того повязали. Мужчину арестовали за использование подложного документа и хранение наркотиков, найденных при обыске, отмечает РИА ФАН

Старшая сестра врача-вампира призналась, что ничего не знала о трудоустройстве брата. По ее словам, Бориса не могли снять с учета, поскольку его заболевание неизлечимо. Женщина рассказала, что в детстве он ничем не отличался от сверстников и подозрений не вызывал. 

Бывшие соседи Кондрашина также не смогли распознать в мужчине убийцу-потрошителя. Как рассказал один из его знакомых, живших по соседству, семья "барона фон Гинцеля" хорошо ладила с ним, и сам Борис с видом был неглупым, а вот его мать имела проблемы. 

"Не замечали ничего за ним, умный такой парень. Сестра очень хорошая, с сестрой дочка наша дружила. Мы просто знали, что он очень умный парень, занимался медициной, папа у него, по-моему, медик. Мама у них не совсем благонадежная, любитель выпить", – рассказала женщина телеканалу "360".

Еще одна жительница дома, в котором обитал сумасшедший подросток, поделилась: в тот страшный день она пошла гулять с собакой, а на улицу кто-то из окна кидал куски мяса, которые, как оказалось, были человеческими останками, передает "РЕН ТВ".

Ближайшие два месяца мужчина проведет под стражей.

Людмила ФОКАНОВА
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