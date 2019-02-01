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Власти республики Кабо-Верде задержали группу моряков из России.
Об этом сообщает посольство РФ в африканской стране, передает РИА "Новости".
Граждане РФ входили в состав экипажа судна ESER, которое следовало под панамским флагом в Марокко. Отмечается, что один из членов экипажа, чья национальность не указана, умер прямо во время рейса. Из-за этого капитана судна решил сделать остановку в порту Кабо-Верде Прая.
Во время осмотра корабля полицейские нашли почти 10 тонн кокаина.
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