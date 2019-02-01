Школьница в Подмосковье угодила в капкан на глазах у медведя

Нибиру
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Восьмилетняя девочка заблудилась в подмосковном лесу. И точно, как в сказке, повстречала медведя. Правда, героиня реальной истории этой аудиенции вовсе не обрадовалась.
Усугубляло ситуацию то, что она угодила в капкан и никак не могла освободиться. К счастью, подоспела тетя, с которой они разминулись в лесу, и прогнала бодрствующего мишку.
"Уходи", - крикнула Алина, и зверь послушался.
Видеоотчет происходящего есть в Сети. Скептики считают, что ролик постановочный, и приводят свои аргументы. Однако автора телефонной съемки их мнения нисколько не тревожат, убедился корреспондент "Подмосковьясегодня".
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