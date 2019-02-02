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В Подмосковье полицейского зарезали во время ссоры

Бытовой конфликт перерос в поножовщину

В Наро-Фоминске от ножевого ранения умер помощник дежурного городского управления МВД.

Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на подмосковный главк МВД. В ведомстве рассказали, что инцидент произошел накануне вечером. 

"Из поселка Калининец с проникающим ножевым ранением был доставлен помощник дежурного УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу Селятинского отдела полиции", – рассказали в главке.

Врачам не удалось спасти 44-летнего мужчину. 

В правоохранительных органах отметили, что инцидент с сотрудников МВД произошел в нерабочее время. Рокове ранение полицейский получил в ходе бытовой ссоры, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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