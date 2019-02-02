В Подмосковье полицейского зарезали во время ссоры

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В Наро-Фоминске от ножевого ранения умер помощник дежурного городского управления МВД.
Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на подмосковный главк МВД. В ведомстве рассказали, что инцидент произошел накануне вечером.
"Из поселка Калининец с проникающим ножевым ранением был доставлен помощник дежурного УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу Селятинского отдела полиции", – рассказали в главке.
Врачам не удалось спасти 44-летнего мужчину.
В правоохранительных органах отметили, что инцидент с сотрудников МВД произошел в нерабочее время. Рокове ранение полицейский получил в ходе бытовой ссоры, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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