В ЛНР осудили местную жительницу за шпионаж в пользу Украины

Женщине вынесли суровый приговор

Военный суд ЛНР признал 24-летнюю Викторию Воронину виновной в том, что она сотрудничала с СБУ и Минобороны, передавая им секретную информацию. Девушку приговорили к 12 годам тюрьмы.

Воронину обвиняли в том, что она вербовала жителей самопровозглашенной республики для сбора данных, представляющих гостайну, в том числе и военного характера.

Кроме того, девушке инкриминировались попытки дестабилизировать ситуацию внутри ЛНР через интернет-деятельность, пишет РИА "Новости".