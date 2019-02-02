Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В ЛНР осудили местную жительницу за шпионаж в пользу Украины

Женщине вынесли суровый приговор

Военный суд ЛНР признал 24-летнюю Викторию Воронину виновной в том, что она сотрудничала с СБУ и Минобороны, передавая им секретную информацию. Девушку приговорили к 12 годам тюрьмы.

Воронину обвиняли в том, что она вербовала жителей самопровозглашенной республики для сбора данных, представляющих гостайну, в том числе и военного характера. 

Кроме того, девушке инкриминировались попытки дестабилизировать ситуацию внутри ЛНР через интернет-деятельность, пишет РИА "Новости".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

"Германия вздохнет с облегчением": Меркель решила удалиться

Известие, вопреки ожиданиям политика, обрадовало немцев

Трамп нашел выход из кризиса вокруг ракетного договора

У американского лидера есть идея получше, чем ДРСМД

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей