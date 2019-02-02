В Петербурге первоклассница получила сотрясение мозга в ссоре с учительницей

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В одной из петербургских коррекционных школ педагог избила ученицу первого класса, после чего той понадобилась помощь врачей.
Как пишет "Фонтанка", инцидент произошел 31 января во время "продленки". По невыясненной причине учительница ударила 8-летнюю школьницу, и той понадобилась медицинское вмешательство. Врачи зафиксировали у пострадавшей ушиб мягких тканей и закрытую черепно-мозговую травму.
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