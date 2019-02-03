В Калужской области перевернулся автобус. Подробности

Погибли дети

Авария произошла сегодня около 9:15 на 28-м км дороги Калуга – Вязьма. Автобус, в котором было 47 пассажиров (из них 31 ребенок), вылетел в кювет. Дети ехали на соревнования.

Информация о пострадавших пока разнится. ТАСС со ссылкой на ГИБДД сообщает о 20 детях. РИА Новости приводит данные МЧС об 11 пострадавших.

По последним данным, травмы получил 21 человек. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе МЧС.

"Пострадал 21 человек, из них 20 детей",

– заявил собеседник агентства.

Некоторых пассажиров зажало в автобусе – он перевернулся на крышу. Сейчас с помощью гидравлического инструмента спасатели помогают им выбраться, передает телеграм-канал LIFE SHOT.

К 11 часам сотрудники МЧС вытащили из искореженного автобуса 21 человека. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет РИА Новости. По последним данным, жертвами ДТП стали два человека. Об этом агентству сообщили в региональном управлении ГИБДД.

В полиции назвали возможную причину аварии.

"Одной из причин ДТП стал занос автобуса на дороге, в результате чего водитель не справился с управлением и [автобус] опрокинулся в кювет",

– приводит ТАСС сообщение пресс-службы управления МВД по области.

Число жертв ДТП выросло до четырех, пишет информагентство со ссылкой на полицию.

"Погибших четверо. Из них трое взрослых, один ребенок",

– сообщили правоохранители.

К 12 часам спасатели достали из автобуса 38 человек. 21 из них – в больнице, рассказали РИА Новости в экстренных службах.

В Сети появился список пассажиров, которые попали в эту страшную аварию. Его публикует телеграм-канал Mash.

По последней информации, число погибших выросло до семи. Среди них – четверо детей, передает ТАСС со ссылкой на МВД.

Поисково-спасательные работы на месте аварии завершились. Пострадали 32 человека. Из них 25 госпитализированы.

"Спасатели деблокировали 47 человек, из них семь человек погибли, в том числе четыре ребенка", – сообщили ТАСС в МЧС.

