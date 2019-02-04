Загадочно пропавший самолет с известным спортсменом нашелся

Стала известна судьба футболиста британского клуба

История с пропажей борта Piper Malibu, на котором летел аргентинский игрок команды "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, наконец прояснилась.



Как сообщает телеканал Sky News, самолет со спортсменом, неожиданно пропавший с радаров в ночь на 22 января, рухнул в воды пролива Ла-Манш. Его обнаружило поисковое судно. Одномоторный Piper Malibu лежал на дне.

По оценке полиции острова Гернси, у находившихся внутри людей – пилота и футболиста – не было шансов выжить.

Сала был новичком "Кардиффа", который заплатил за него рекордную для себя сумму.