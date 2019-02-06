ТЦ "Европейский" эвакуировали

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Столичный торговый комплекс проверяют специалисты. Очередной аноним сообщил о "минировании" "Европейского" на Киевской площади. Об этом РИА "Новости" рассказали в экстренных службах Москвы.
Накануне по России снова прокатилась волна "телефонного терроризма". Звонки и сообщения о бомбах поступили в адрес 220 объектов в ЦФО, 137 из них находятся в Москве. Все данные оказались ложными.
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