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В Стамбуле рухнула многоэтажка

Под завалами находятся люди

Шестиэтажное здание обрушилось в стамбульском районе Малтепе.

Очевидцы утверждают, что под развалинами могут находиться люди, сообщает Habertürk.  Отмечается, что ЧП могло произойти в результате взрыва.

По сообщению турецкого агентства NTV, погиб 1 человек, еще четверо ранены.

Валентина МАЙОРОВА
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