В Стамбуле рухнула многоэтажка

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Шестиэтажное здание обрушилось в стамбульском районе Малтепе.
Очевидцы утверждают, что под развалинами могут находиться люди, сообщает Habertürk. Отмечается, что ЧП могло произойти в результате взрыва.
По сообщению турецкого агентства NTV, погиб 1 человек, еще четверо ранены.
İLK GÖRÜNTÜLER— NTV (@ntv) 6 февраля 2019 г.
Kartal'da 6 katlı bina çöktü: 1 kişi öldü, enkaz altında kalanlar varhttps://t.co/hr2AGKcLdZ pic.twitter.com/JOCWvsYLek
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