В Стамбуле рухнула многоэтажка

Под завалами находятся люди

Шестиэтажное здание обрушилось в стамбульском районе Малтепе.

Очевидцы утверждают, что под развалинами могут находиться люди, сообщает Habertürk. Отмечается, что ЧП могло произойти в результате взрыва.

По сообщению турецкого агентства NTV, погиб 1 человек, еще четверо ранены.