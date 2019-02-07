ЧП в Саратове: обрушился жилой дом

Жильцы оказались в западне

Утром в Саратове произошло обрушение одного из исторических зданий, где проживают люди.

Как пишет издание "Четвертая власть", примерно в 8:45 у дома обвалилась лицевая часть и рухнула на тротуар. В результате пылью засыпало стоявшие рядом машины.

При этом жители первых этажей оказались заблокированы.