Машину буквально расплющило от удара

Жуткая авария произошла в Кемеровской области. Перевозивший 21 горняка грузовик упал в пропасть на разрезе "Распадский", который находится на прилегающей территории компании "Разрез Распадский".

По последним данным, в результате ДТП погибли шесть человек, еще 16 получили травмы разной степени тяжести.

"Управляя грузовым КамАЗом, перевозившим рабочих, упал в обрыв с 8-10 м. Шесть человек погибли и 16 пострадали", – рассказали ТАСС в ГИБДД.

В Госавтоиспекции уточнили, что ДТП произошло, вероятнее всего, из-за того, что водитель потерял управление.

Life опубликовал фото с места происшествия. На кадрах видно, что машина очень сильно пострадала при ударе.