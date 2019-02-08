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Автобус с шахтерами сорвался с обрыва в Кемерово

Фото: vk.com/pod_mzk
Машину буквально расплющило от удара

Жуткая авария произошла в Кемеровской области. Перевозивший 21 горняка грузовик упал в пропасть на разрезе "Распадский", который находится на прилегающей территории компании "Разрез Распадский".

По последним данным, в результате ДТП погибли шесть человек, еще 16 получили травмы разной степени тяжести.

"Управляя грузовым КамАЗом, перевозившим рабочих, упал в обрыв с 8-10 м. Шесть человек погибли и 16 пострадали", – рассказали ТАСС в ГИБДД.

В Госавтоиспекции уточнили, что ДТП произошло, вероятнее всего, из-за того, что водитель потерял управление. 

Life опубликовал фото с места происшествия. На кадрах видно, что машина очень сильно пострадала при ударе.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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