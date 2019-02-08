В Москве загорелся Штаб сухопутных войск Минобороны

Пожар начался во время ремонта

Возгорание произошло из-за искры от сварки. В здании на Фрунзенской набережной ремонтировали вентиляцию. На монтажную пену попала искра и начался пожар.

К этой минуте пламя удалось потушить – сотрудники справились сами. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Сработали 9 пожарных датчиков, говорится в сообщении. На одном из этажей – задымление. Сейчас тех, кто находился там во время ЧП, медики проверяют на отравление дымом.

Между тем ТАСС со ссылкой на столичный главк МЧС сообщает, что пожара не было.

"По прибытии сотрудники МЧС установили, что в одном из зданий Минобороны на Фрунзенской набережной произошло задымление в связи с ремонтными работами. Признаков горения не обнаружено",

– заявил собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадавших нет.