Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Москве загорелся Штаб сухопутных войск Минобороны

Пожар начался во время ремонта

Возгорание произошло из-за искры от сварки. В здании на Фрунзенской набережной ремонтировали вентиляцию. На монтажную пену попала искра и начался пожар.

К этой минуте пламя удалось потушить – сотрудники справились сами. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Сработали 9 пожарных датчиков, говорится в сообщении. На одном из этажей – задымление. Сейчас тех, кто находился там во время ЧП, медики проверяют на отравление дымом.

Между тем ТАСС со ссылкой на столичный главк МЧС сообщает, что пожара не было.

 "По прибытии сотрудники МЧС установили, что в одном из зданий Минобороны на Фрунзенской набережной произошло задымление в связи с ремонтными работами. Признаков горения не обнаружено",

заявил собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Испанцы потребовали вернуть Россию в Совет Европы

Мадрид напомнил европейцам о правах человека

США отказали Польше в просьбе о ракетах

Американцы будут действовать только после консультаций с партнерами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей