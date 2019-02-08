В Башкирии произошло серьезное ДТП с маршруткой

Пострадали дети

В Стерлитамаке маршрутка с пассажирами врезалась в опору ЛЭП. Водитель не успел сбросить скорость. В результате аварии пострадали 19 человек, трое из них – дети. Об этом пишет Telegram-канал LIFE SHOT.

"Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, остальные – средней тяжести и удовлетворительное", – сообщил РИА "Новости" представитель башкирского Минздрава.

Причины ДТП пока неизвестны.