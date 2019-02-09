Неосторожное слово привело к массовой драке в самарской колонии

Во время бунта пострадало около двух десятков заключенных

В самарской колонии №5 произошел крупный конфликт, в результате чего начались беспорядки. Как выяснило следствие, причиной столкновений стало оскорбление в адрес одного из зеков.

Беспорядки начались накануне вечером. Во время ужин один из заключенных оскорбил другого, что вылилось в драку между ними, передает Life Shot. Вскоре в конфликт вмешались остальные "сидельцы". Они начали жечь матрасы, что едва не привело к пожару. Возгорание удалось вовремя потушить.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольгу Гальцову, всего в драке пострадали 17 заключенных. Из них 16 госпитализированы, у одного разбита голова.









