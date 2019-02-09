Нашествие агрессивных медведей вызвало панику в российском регионе

Власти Архангельской области вынуждены были ввести режим ЧС

В городском округе Новая Земля Архангельской области установлен режим чрезвычайной ситуации после того, как в населенных районах начали появляться в большом количестве белые медведи.

Отмечается, что нашествие опасных животных началось еще в декабре прошлого года. Так, около поселка Белушья Губа замечены уже 52 белых медведя.

"Отмечаются случаи агрессивного поведения диких животных – нападения на людей, проникновения в жилые и служебные помещения. Люди напуганы, боятся выходить из дома, нарушается режим повседневной деятельности, родители опасаются отпускать детей в школы и детские сады", – цитирует пресс-служба правительства региона докладе замглавы администрации МО ГО "Новая Земля" Александра Минаева.

В целях безопасности региональные власти решили ввести дополнительные меры. На улицах появился патруль, укреплены ограждения детских садов,