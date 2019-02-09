Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Вашингтоне ввели режим ЧС

В американском штате запаниковали из-за приближения шторма

В Вашингтоне в ближайшее дни ожидается мощнейший снегопад. 

По словам губернатора штата Джея Инсли, синоптики обещают небывалый шторм.

"Метеорологи предупреждают, что на нас может обрушиться снежный шторм, какого мы не видели многие годы", – цитирует его Associated Press.

Режим ЧС объявлен только на северо-западе штата, на который должна обрушиться метель.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Вскрылся заговор против "Турецкого потока"

Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры

На "плавучие бомбы" в Керченском проливе идет шторм

Специалисты службы держат руку на пульсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей