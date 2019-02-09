В Вашингтоне ввели режим ЧС

В американском штате запаниковали из-за приближения шторма

В Вашингтоне в ближайшее дни ожидается мощнейший снегопад.

По словам губернатора штата Джея Инсли, синоптики обещают небывалый шторм.

"Метеорологи предупреждают, что на нас может обрушиться снежный шторм, какого мы не видели многие годы", – цитирует его Associated Press.

Режим ЧС объявлен только на северо-западе штата, на который должна обрушиться метель.