В Вашингтоне ввели режим ЧС

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В Вашингтоне в ближайшее дни ожидается мощнейший снегопад.
По словам губернатора штата Джея Инсли, синоптики обещают небывалый шторм.
"Метеорологи предупреждают, что на нас может обрушиться снежный шторм, какого мы не видели многие годы", – цитирует его Associated Press.
Режим ЧС объявлен только на северо-западе штата, на который должна обрушиться метель.
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