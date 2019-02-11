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Двое россиян погибли в Таиланде

Мужчины попали в ДТП, катаясь на мотоцикле

Российские туристы стали жертвами аварии в тайском городе Патонг.

Об этом пишет местное издание The Thaiger.

ДТП произошло накануне. Два россиянина – мужчины 29 и 31 года – врезались на мотоцикле в пикап. Обоих с тяжелыми травмами доставили в больницу, где они вскоре умерли.

Полиция сообщила, что авария случилась из-за того, что водитель мотоцикла потерял управление. При этом в его крови следов алкоголя не нашли.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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