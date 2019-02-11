Двое россиян погибли в Таиланде

Нибиру
- Дьявольская планета приближается: Нибиру сняли на видео
- Пострашнее будет: в космосе родилась вторая Нибиру
- Нибиру готовит людей к новой великой эре
194 новости
Российские туристы стали жертвами аварии в тайском городе
Патонг.
Об этом пишет местное издание The Thaiger.
ДТП произошло накануне. Два россиянина – мужчины 29 и 31 года – врезались на мотоцикле в пикап. Обоих с тяжелыми травмами доставили в больницу, где они вскоре умерли.
Полиция сообщила, что авария случилась из-за того, что водитель мотоцикла потерял управление. При этом в его крови следов алкоголя не нашли.
В организации удивились фантазиям Украины о бегающих с автоматами солдатах из России
Пока батька торопится в Сочи, хозяин Кремля находится в рабочей поездке в Татарстане