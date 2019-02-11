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Авиакатастрофа произошла в Стамбуле. В районе Чекмекёй вертолет разбился при вынужденной посадке.
На место прибыли медики и пожарные, передает телеканал NTV. Четверых военных госпитализировали. К сожалению, врачи не смогли их спасти, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликайя журналистам. Фрагмент интервью главы региона опубликован в его Twitter.
"В 18.51 военный вертолет по неизвестной пока причине потерпел крушение в жилом квартале Чекмекёй. В течение нескольких минут четверо раненых военнослужащих были доставлены в больницу, но, к сожалению, все четверо скончались. Других пострадавших нет", – рассказал Ерликайя, выразив соболезнования семьям погибших.
Askeri helikopterimizin düşmesiyle şehit olan 4 Kahraman Askerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyorum.— Ali Yerlikaya (@yerlikayaali34) 11 февраля 2019 г.
Ordumuzun ve milletimizin başı sağ olsun.
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