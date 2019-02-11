Есть пострадавшие.

Авиакатастрофа произошла в Стамбуле. В районе Чекмекёй вертолет разбился при вынужденной посадке.

На место прибыли медики и пожарные, передает телеканал NTV. Четверых военных госпитализировали. К сожалению, врачи не смогли их спасти, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликайя журналистам. Фрагмент интервью главы региона опубликован в его Twitter.

"В 18.51 военный вертолет по неизвестной пока причине потерпел крушение в жилом квартале Чекмекёй. В течение нескольких минут четверо раненых военнослужащих были доставлены в больницу, но, к сожалению, все четверо скончались. Других пострадавших нет", – рассказал Ерликайя, выразив соболезнования семьям погибших.