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В Турции упал военный вертолет

Есть пострадавшие.

Авиакатастрофа произошла в Стамбуле. В районе Чекмекёй вертолет разбился при вынужденной посадке.

На место прибыли медики и пожарные, передает телеканал NTV. Четверых военных госпитализировали. К сожалению, врачи не смогли их спасти, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликайя журналистам. Фрагмент интервью главы региона опубликован в его Twitter.

"В 18.51 военный вертолет по неизвестной пока причине потерпел крушение в жилом квартале Чекмекёй. В течение нескольких минут четверо раненых военнослужащих были доставлены в больницу, но, к сожалению, все четверо скончались. Других пострадавших нет", – рассказал Ерликайя, выразив соболезнования семьям погибших. 

Кристина ЧЕРНИКОВА
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