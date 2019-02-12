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В Индии разбился МиГ-27

Истребитель-бомбардировщик упал во время планового полета

Авиакатастрофа с самолетом ВВС Индии произошла в штате Раджастан. Пилот катапультировался, с ним все в порядке.

Причины крушения МиГ-27 пока неизвестны. О случившемся со ссылкой на Минобороны страны сообщил телеканал NDTV.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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