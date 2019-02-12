В Индии разбился МиГ-27

Истребитель-бомбардировщик упал во время планового полета

Авиакатастрофа с самолетом ВВС Индии произошла в штате Раджастан. Пилот катапультировался, с ним все в порядке.

Причины крушения МиГ-27 пока неизвестны. О случившемся со ссылкой на Минобороны страны сообщил телеканал NDTV.