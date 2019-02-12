Не дал закурить: подросток в Сыктывкаре забил насмерть прохожего

16-летний парень предстанет перед судом

Трагедия случилась в апреле прошлого года.

Ночью пьяный 16-летний подросток напал на прохожего за то, что у того не нашлось для него сигареты. Он забил несчастного насмерть, отмечает Flashnord. Мужчина скончался на улице.

"...обвиняемый и потерпевший находились в состоянии алкогольного опьянения. Конфликт возник из-за того, что, по словам подростка, мужчина грубо ответил на просьбу дать сигарету. Несовершеннолетний признал вину и раскаялся в содеянном", – сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.



Против подростка завели уголовное дело. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть.