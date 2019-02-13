В Калуге рухнула крыша завода "Автомаш"

ЧП случилось из-за снегопада

В результате падения кровли пострадали два человека. Об этом РИА "Новости" сообщили в экстренных службах региона.

Крыша пристройки к цеху на площади 15 кв. м рухнула от тяжести снега. Пострадавших госпитализировали, говорится на сайте регионального главка МЧС.