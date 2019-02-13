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В Москве загорелся телецентр "Останкино"

Фото: www.globallookpress.com
Огонь вспыхнул в подвале

Пожар начался в подвале одного из зданий "Останкино" на улице Академика Королева. Там загорелись электрощиты. Спасатели сообщили о сильном задымлении.

"Происходит возгорание электрощитов на площади 5 кв. м", – рассказал ТАСС источник.

Пожару присвоили второй номер сложности. К счастью, никто не пострадал. По последней информации, пламя уже удалось потушить.

"Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарных в 19:53 загорание было полностью ликвидировано",

говорится на сайте столичного главка МЧС. 

Кристина ЧЕРНИКОВА
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