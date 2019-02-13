В Москве загорелся телецентр "Останкино"

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Пожар начался в подвале одного из зданий "Останкино" на улице Академика Королева. Там загорелись электрощиты. Спасатели сообщили о сильном задымлении.
"Происходит возгорание электрощитов на площади 5 кв. м", – рассказал ТАСС источник.
Пожару присвоили второй номер сложности. К счастью, никто не пострадал. По последней информации, пламя уже удалось потушить.
"Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарных в 19:53 загорание было полностью ликвидировано",
– говорится на сайте столичного главка МЧС.
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