В Москве загорелся телецентр "Останкино"

Огонь вспыхнул в подвале

Пожар начался в подвале одного из зданий "Останкино" на улице Академика Королева. Там загорелись электрощиты. Спасатели сообщили о сильном задымлении.



"Происходит возгорание электрощитов на площади 5 кв. м", – рассказал ТАСС источник.

Пожару присвоили второй номер сложности. К счастью, никто не пострадал. По последней информации, пламя уже удалось потушить.

"Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарных в 19:53 загорание было полностью ликвидировано",

– говорится на сайте столичного главка МЧС.