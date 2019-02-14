В Люксембурге взорвался склад боеприпасов

Нибиру
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ЧП произошло сегодня около 10:30 (12:30 мск) в коммуне Нидеранвен. Жертвами взрыва стали два человека. Еще двое были ранены. Оба сейчас в больнице, один – в критическом состоянии. Об этом пишет газета Sudinfo.
Причины случившегося пока не установлены.
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