В Люксембурге взорвался склад боеприпасов

Есть жертвы

ЧП произошло сегодня около 10:30 (12:30 мск) в коммуне Нидеранвен. Жертвами взрыва стали два человека. Еще двое были ранены. Оба сейчас в больнице, один – в критическом состоянии. Об этом пишет газета Sudinfo.

Причины случившегося пока не установлены.