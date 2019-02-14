В жилом доме в Красноярске взорвался газ. Подробности

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Хлопок бытового газа произошел в трехэтажном жилом доме. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.
"...поступила информация о хлопке бытового газа в 3-х этажном жилом, по адресу: ул. Кандагарская, 3",
– говорится в сообщении.
По последней информации, в здании обрушились стены на втором и третьем этажах. Разрушены три квартиры, передает Telegram-канал "Говорит Москва".
Собеседник "Интерфакса" сообщает о двенадцати спасенных и отмечает, что под завалами могут оставаться жильцы дома.
В Сети появились первые фото с места ЧП. На кадрах видно, что взрывной волной разрушена половина дома. Снимки публикует Telegram-канал LIFE SHOT.
Подробности случившегося журналистам рассказали очевидцы.
"Взрыв был большой и слышен очень хорошо, что сработали все близлежащие машины, полдома развалилось, после взрыва было черное облако вокруг дома",
– поделился с ТВК один из местных жителей.
По предварительной версии, в доме мог взорваться газовый баллон, пишет Life.ru.
Из-под обломков здания спасатели извлекли тело женщины, передает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
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