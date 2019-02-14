В жилом доме в Красноярске взорвался газ. Подробности

Под завалами нашли тело женщины

Хлопок бытового газа произошел в трехэтажном жилом доме. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"...поступила информация о хлопке бытового газа в 3-х этажном жилом, по адресу: ул. Кандагарская, 3",

– говорится в сообщении.

По последней информации, в здании обрушились стены на втором и третьем этажах. Разрушены три квартиры, передает Telegram-канал "Говорит Москва".

Собеседник "Интерфакса" сообщает о двенадцати спасенных и отмечает, что под завалами могут оставаться жильцы дома.

В Сети появились первые фото с места ЧП. На кадрах видно, что взрывной волной разрушена половина дома. Снимки публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

Подробности случившегося журналистам рассказали очевидцы.

"Взрыв был большой и слышен очень хорошо, что сработали все близлежащие машины, полдома развалилось, после взрыва было черное облако вокруг дома",

– поделился с ТВК один из местных жителей.

По предварительной версии, в доме мог взорваться газовый баллон, пишет Life.ru.

Из-под обломков здания спасатели извлекли тело женщины, передает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.

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